Сегодня произошел очередной теракт в городе Кабул, что в Афганистане. Подорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой.

В результате погибли по меньшей мере трое и были ранены два человека. Об этом передает со ссылкой на .

Представитель министерства внутренних дел Наджиб Данеш сообщил, что все жертвы теракта являются гражданскими.

Очевидцы рассказали, количество погибших больше, чем говорится в сообщении официальных органов. Однако подтвердили, что жертвами нападения стали обычные люди, которые занимались своими повседневными делами.

20 января группа вооруженных людей захватила 5-звездочный отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана Кабуле. В здании находились 150 человек, из них - 41 иностранец.

12 ч. удерживали заложников. Погибли более 40 человек, между них - девять украинцев. Ответственность за набег взяла на себя террористическая организация "".

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