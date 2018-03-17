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|Парень порезал девушке лицо за отказ знакомиться
|17.03.2018 20:16
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В микрорайоне Широкая Балка в Николаеве неизвестный порезал лицо девушке, которая отказалась с ним знакомиться, передает со ссылкой на .
"По словам местных жителей, 19-летняя девушка вышла с работы и решила прогуляться пешком. По дороге за ней увязался незнакомый человек. Предложил познакомиться, девушка отказалась. После нескольких попыток достал нож и порезал девушке лицо и шею. После этого мужчина убежал" , - говорится на сайте.
Случайные прохожие помогли пострадавшей добраться до остановки, вызвали "скорую".
Нападающий разыскивают.
Неизвестный напал с ножом на прохожих. Три человека получили ранения.