В микрорайоне Широкая Балка в Николаеве неизвестный порезал лицо девушке, которая отказалась с ним знакомиться, передает со ссылкой на .

"По словам местных жителей, 19-летняя девушка вышла с работы и решила прогуляться пешком. По дороге за ней увязался незнакомый человек. Предложил познакомиться, девушка отказалась. После нескольких попыток достал нож и порезал девушке лицо и шею. После этого мужчина убежал" , - говорится на сайте.

Случайные прохожие помогли пострадавшей добраться до остановки, вызвали "скорую".

Нападающий разыскивают.

Неизвестный напал с ножом на прохожих. Три человека получили ранения.

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