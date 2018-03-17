В на Центральном вокзале мужчины устроили резню, передает со ссылкой на .

"Примерно в 02:30 на центральном вокзале между двумя мужчинами произошел конфликт. Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и не с того ни с сего цеплялся ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом похожим на чем прямо в лицо", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали проникающее ранение в щеку. По мнению медиков, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Нападающий задержала полиция. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Беременная 35-летняя Виктория Крыгина из Павлограда, которую ранил 18-летний ученик, находится в родильном отделении Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. Ее состояние удалось стабилизировать.

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