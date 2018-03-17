Погода, Новости, загрузка...
Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана
17.03.2018 20:32
Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана По теме:

подписал приказ №2206 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Южный Судан".

Об этом говорится на сайте президента страны, передает со ссылкой на .

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 нрда "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) относительно Республики Южный Судан", - говорится в сообщении.

Указано, что контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины возлагается на секретаря Александра Турчинова.

Добавим, приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что европейские производители поставляют оружие в Африку и Ближний Восток, используя оборонные предприятия  Украины в качестве посредников..







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить