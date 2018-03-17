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|Зеленые человечки, танцы и пиво - как отмечают день Святого Патрика
|17.03.2018 21:04
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17 марта отмечается легендарный праздник ирландцев - День Святого Патрика.
Есть несколько причин, почему в этот день стоит переодеться в зеленых человечков и от души повеселиться в пабе, передает со ссылкой на .
Зеленый - главный цвет праздника и один из цветов государственного ирландского флага. Ежегодно на День святого Патрика воды одной из небольших рек в Чикаго даже подкрашивают зеленым цветом. Хотя сначала святого ассоциировали с синим цветом.
Главный символ праздника - клевер, символизирующий крест. По легенде, священный Патрик использовал это растение, чтобы объяснять в своих проповедях ирландцам идею священный Троицы: "Подобно трех листам, растущим от единого стебля, Бог может быть един в трех лицах".
Первый парад на День святого Патрика прошел не в Ирландии, а в Америке. Ирландские солдаты прошли торжественным маршем по Нью-Йорке 17 марта 1762. А первый парад в Дублине состоялся только в 1931 году.
В Ирландии этот день долгое время считался исключительно религиозным праздником, а до 1970-х годов прошлого века ирландские законы даже запрещали пабам работать 17 марта.
Святой Патрик - покровитель Ирландии. По преданию именно он принес христианство на языческий остров и изгнал оттуда всех змей.
День святого Патрика отмечают за распитием спиртного в ирландском пабе. Существует так называемая "рюмка Патрика" - единица измерения выпиваемого виски. Перед тем, как опустошить бокал, в него нужно положить лист клевера. В народе так и говорят: "осушить трилистник".
В Ирландии, , Германии и Великобритании в этот день происходят празднества. Среди торжеств - парады и фестивали, исполнения танцев. Носят зеленую одежду, украшают все трилистниками.