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|Создали "горячую" линию для заробитчан
|17.03.2018 21:26
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В Польше открыли специальную инфолинию для граждан Украины, работающих в Польше.
Об этом рассказал главный инспектор труда Веслав Лищек, передает со ссылкой на .
Иностранцы могут узнать о правилах трудоустройства в Польше и о том, как написать жалобу, если работодатель нарушает их права.
"Есть случаи, когда работодатели используют украинский. Например, оплачивая меньше заявленной платные или не обеспечивая адекватных условий труда ", - пишет Лищек.
Консультации будут предоставляться с 16.00 до 20.00 часов. Консультанты владеют украинским языком.
65% украинцев не желают менять страну проживания. Чаще только о переезде за границу задумываются респонденты до 35 лет.
По результатам опроса, тех, кто хочет уехать из Украины больше только между жителей северных регионов. Это Житомирская, Сумская области, город .