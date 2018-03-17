В Польше открыли специальную инфолинию для граждан Украины, работающих в Польше.

Об этом рассказал главный инспектор труда Веслав Лищек, передает со ссылкой на .

Иностранцы могут узнать о правилах трудоустройства в Польше и о том, как написать жалобу, если работодатель нарушает их права.

"Есть случаи, когда работодатели используют украинский. Например, оплачивая меньше заявленной платные или не обеспечивая адекватных условий труда ", - пишет Лищек.

Консультации будут предоставляться с 16.00 до 20.00 часов. Консультанты владеют украинским языком.

65% украинцев не желают менять страну проживания. Чаще только о переезде за границу задумываются респонденты до 35 лет.

По результатам опроса, тех, кто хочет уехать из Украины больше только между жителей северных регионов. Это Житомирская, Сумская области, город .

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