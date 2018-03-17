Утром 17 марта возле с. Орява Сколевского р-на Львовской обл. перевернулся микроавтобус с пассажирами.

В результате аварии три человека госпитализированы, передает со ссылкой на .

Полицейские установили, что водитель Mercedes-Benz Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением и съехал в кювет. В микроавтобусе было семь пассажиров из Буковины.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

14 марта в Киево-Святошинском районе из-за таяния снега затопило дорогу между селами Крюковщина и Тарасовка. Машины погружались в воду по крышу, людей эвакуировали на лодках.

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