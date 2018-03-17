Сын убитой в Фастове Киевской области предпринимательницы Лилии Гордеевой, 20-летний Никита рассказал о трагедии. Мужчина учится в Польше. Приехал, как только узнал об убийстве матери.

Об этом он рассказал корреспонденту Gazeta.ua перед началом судебного заседания по избранию заказчикам и исполнителям убийства меры пресечения, передает со ссылкой на .

"О смерти мамы я узнал из социальных сетей. Не поверил. Решил проверить, не фейк ли. Потом ко мне с планшета позвонила младшая сестра София. И я понял, что случилась беда. Сразу выехал в Украину", - вспоминает Никита.

Не остановится в борьбе, пока виновные не будут справедливо наказаны.

"Мама боролась за справедливость. Поэтому сегодня в суд нас пришли поддержать десятки неравнодушных людей. Намерены контролировать ход дела до самого конца - пока убийцы не получат реальные справедливые сроки. Требуем пожизненного наказания", - добавил Никита.

17 марта в Фастовском районном суде выбирают меру пресечения заказчикам и исполнителям убийства многодетной матери Лилии Гордеевой. Вечером во вторник, 13 марта, на нее напали возле детского сада, когда шла забирать 3-летнего сына. Женщине нанесли 24 удара ножом. Убийство заказали бывшие бизнес-партнеры.

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