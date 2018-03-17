Восемь министров иностранных дел заявили, что не признают претензии России в отношении оккупированного украинского Крыма и продолжают осуждать незаконную аннексию полуострова.

Об этом говорится в статье "Четыре года спустя - но мы не забудем незаконно оккупированный Крым" по поводу четвертой годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма, опубликованной на сайте Euobserver, передает со ссылкой на .

Статью написали министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрьом и глава Украины Павел Климкин.

"18 марта 2014 года Россия приняла окончательный шаг незаконной оккупации Крыма, который является частью суверенной территории Украины, что было признано Россией в ряде международных договоров. Присоединение Крыма Россией включает серию противоправных действий: от использования замаскированных российских элитных войск - к поспешной организации - нарушая украинское и международное право - нелегитимного "референдума", - говорится в статье.

Министры подчеркивают, что они не признают претензии России в отношении Крыма и продолжают осуждать незаконную аннексию полуострова.

Указано, что также , Канада и Норвегия, проводят политику непризнания и режима санкций, в отношении людей и организаций, причастных к незаконной аннексии.

Кроме того, главы призвали Россию немедленно освободить Олега Сенцова и еще 60 других политических заключенных.

Министры также напомнили, что ЕС не признает выборов, проведенных Россией в Крыму.

Напомним, Европейский союз подтвердил непризнание оккупации Крыма Россией и в очередной раз повторил призыв к странам мира присоединиться к режиму санкций.

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