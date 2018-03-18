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|Россия выдворила британских дипломатов из страны
|18.03.2018 00:30
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Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Также прекращает деятельность Британского Совета на территории .
О таком решении сообщили сегодня на официальном сайте России, передает со ссылкой на .
"17 апреля в был вызван посол Великобритании Лори Бристоу и ему вручили ноту о выдворении из федерации и объявления персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.
Такие действия в Кремле назвали ответом британской стороне на "провокации и бездоказательные обвинения", связанные с отравлением в Солсбери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.
В также сообщили, что отзывают свое согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращают работу Британского Совета на территории России.
Британская сторона предупреждена, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других мер, - пугают в Лаврова.
4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним был отравлен и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипач мог быть отравленным разработанной Россией военный нервно-паралитическим веществом. Из-за этого в Лондоне сообщили о выдворении из Великобритании 23 российских дипломатов и приостановление дипломатических контактов с Россией на высоком уровне.
16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ отравить Скрипача мог отдать лично президент России .