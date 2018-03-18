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|В Белоруси начнут изучать украинский язык
|18.03.2018 00:51
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Министерство образования Беларуси утвердил учебную программу "Украинский язык" для V-IX классов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания, передает со ссылкой на .
Программа размещена на Национальном образовательном портале Беларуси,
Изучение украинского языка станет вероятно по желанию в факультативном режиме. Инициативные жители Беларуси сейчас могут обращаться к директорам школ с целью организации уроков украинского языка.
Теперь украинцы Беларуси получили возможность, наряду с поляками, литовцами и евреями, реализовать право на изучение родного языка на уровне начальной и базовой школы.
В Республиканском центре национальных культур в Минске начали работать детские курсы украинского языка. Они проходят на бесплатной основе до конца учебного года.
В сообщении говорится, что инициировала это украинская диаспора. Активисты договорились с руководством Республиканского центра национальных культур, нашли понимание и приют для реализации своей идеи. Хотят помочь тем детям, для кого украинский язык родной, говорят, читают ней и смотрят украинские мультфильмы.
Сегодня работают группы украинского языка для взрослых в Минске и Гомеле.