Министерство образования Беларуси утвердил учебную программу "Украинский язык" для V-IX классов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания, передает со ссылкой на .

Программа размещена на Национальном образовательном портале Беларуси,

Изучение украинского языка станет вероятно по желанию в факультативном режиме. Инициативные жители Беларуси сейчас могут обращаться к директорам школ с целью организации уроков украинского языка.

Теперь украинцы Беларуси получили возможность, наряду с поляками, литовцами и евреями, реализовать право на изучение родного языка на уровне начальной и базовой школы.

В Республиканском центре национальных культур в Минске начали работать детские курсы украинского языка. Они проходят на бесплатной основе до конца учебного года.

В сообщении говорится, что инициировала это украинская диаспора. Активисты договорились с руководством Республиканского центра национальных культур, нашли понимание и приют для реализации своей идеи. Хотят помочь тем детям, для кого украинский язык родной, говорят, читают ней и смотрят украинские мультфильмы.

Сегодня работают группы украинского языка для взрослых в Минске и Гомеле.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира