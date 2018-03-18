Динамо" одолело действующего обладателя Кубка чемпионов По теме: 17 марта 1999 года киевское "" играло матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Соперником был действующий обладатель приза мадридский "". Первая игра на "Сантьяго Бернабеу" завершилась вничью - 1:1. На гол Андрея ответил Миятович, передает со ссылкой на .

Поле было тяжелым, что несколько ограничивало скорости. Инициативой владели гости. Динамовцы пытались выбегать в острые контратаки. Первый тайм оказался безрезультатным - 0:0.

Во второй половине игры "сливочные" настойчивее пошли вперед, потому что им надо было забивать. Несколько раз после опасных ударов Рауля подопечных Лобановского спасал голкипер Шовковский.

А на 63 минуте гости упустили стремительную контратаку "". Белькевич отдал пас на и Андрей выскочил один на один с Бодо Илгнером. Андрей обманул вратаря, но тот в последний момент сбил форварда. Пенальти взялся выполнить пострадавший. у форварда получился нехитрым и звездный голкипер легко отбил его. Но прямо на ногу Андрею. Повторный выстрел и - 1:0.

После этого команды перестали играть в осторожную игру и нападение пошла на атаку. Прекрасный момент упустил у гостей Давор Шукер. А вот Ребров с разыграли изящную комбинацию, в результате которой Андрей вышел один на один с вратарем и пробил - 2:0. Шла 79 минута игры.

- Сворачивайте эту лавочку, - посоветовал гостям российский комментатор Владимир Маслаченко.

однако, обладатели Кубка чемпионов еще для приличия провели несколько атак, которые ничем не завершились.

"" в последний раз в своей истории пробилось в полуфинал Лиги чемпионов, где в драматичной борьбе уступило старой знакомой - мюнхенской "Баварии" - 3:4.











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