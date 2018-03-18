Украинский канал UA: ПЕРВЫЙ пристыдили за карту Украины без Крыма

В эфире телеканала UA:Первый вечером во время выпуска новостей показали карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

На это обратила внимание журналист Галина Плачинда и опубликовала сообщение в своем Facebook, передает со ссылкой на .

"Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны. Сочувствующие пишут, что я зрадофилка, что это тупой факап и Алазания уже попросил прощения у обезкримлених ними украинцев", - пишет Галина Плачинда.

Пользователи соцсети возмутились карте Украины без Крыма.

На официальном сайте телеканала признали ошибку и извинились перед зрителями.

"Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA: ПЕРВЫЙ в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострову Крым" , - говорится в обращении.

На экране телевизора мы видим готовую картинку, но на самом деле это несколько элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики, говорится в сообщении.

"Когда дизайнер новостей делал графику для предсказания погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, в выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки ", - пояснили в UA: ПЕРВЫЙ.

В столичном магазине Венгрии продавали политическую карта Европы, на которой Украина была изображена без Крыма и части южных регионов.

Посадовиця отметила, что направила письмо венгерским органам власти и издательству, которое выпустило эту карту, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

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