Наиболее роскошную квартиру Дубая подувал в доме на рукотворном архипелаге Palm Jumeirah, передает со ссылкой на .

Один из пентхаусов стал самым дорогим в Дубае. На фото, которые доступны в сети, можно увидеть роскошную столовую и спальню с разрисованными вручную шелковыми обоями. Квартиру купил гражданин из стран Персидского залива по 102 млн дирханив - $ 27,8 млн. Пожелал остаться неизвестным, рассказывает GulfNews.com.

Трехэтажный пентхаус имеет площадь 2,7 тыс. м². Она включает 1 тыс. м балконов и бассейн площадью 25 м².

В здании One Palm, построенном компанией Omniyat, будет 94 квартиры на 23 этажах. Большинство из них имеют 3-5 комнат. Каждая имеет террасу, а большие - бассейны на балконе. 70% апортаментив уже проданы. Полностью здание завершат к концу 2019-го.

Дом привлекает внимание простотой решения и оригинальностью. Кажется, что квартиры плавают в небе, окруженные садами.

"Много говорилось о пентхаус, который стал самым дорогим на Ближнем Востоке. Это то, что мы очень много работали. То что требовало высокого уровня умений, настойчивости и решительности. Но каждая квартира в этом доме особый. Все начинается с места, где находится здание. она является первой в проекте The Palm и с ней открываются лучшие виды. Мы также привлекли лучшие дизайнерские фирмы Elicyon из Лондона и Super Potato из Японии. Они работали использовали лучшие материалы для кухонных приборов к напольным покрытиям и светильников. в команду долл учились лучшие ландшафтные дизайнеры ", - говорят в отделе продаж компании Omniyat.

Один из самых больших городов в Объединенных Арабских Эмиратах Дубаи побил собственный рекорд и открыла очередной самый высокий в мире отель. Башни 75-этажного отеля Gevora Hotel имеют высоту 356 м. Рекорд своего предшественника - JW Mariott Marquis - превзошел лишь на 1 м

Сводка.нет - Новости Украины и Мира