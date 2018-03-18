Украина направила генеральному секретарю Антониу Гутеррешу, главе Совета безопасности Карелу ван Остерому и делегациям всех стран-членов официальные письма, о проведении Россией президентских выборов в оккупированном Крыму, нарушающем Устав , передает со ссылкой на .

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной рады Украины с ее обращением к международному сообществу в зв'связи с организацией незаконных выборов президента на временно оккупированной части территории Украины - в АР Крым и городе Севастополе", - говорится в документе.

в Частности, письмо содержит заявление Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете безопасности ", - сказано в письме.

В обращении также подчеркивается необходимость не допустить "действий, которые бы могли привлечь органы власти и оккупационную администрацию в нарушении суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории".

Также украинские дипломаты призывают "применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации " в случае проведения незаконного голосования.

В украинской миссии сообщили, что другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов .

Напомним, решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

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