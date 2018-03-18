Франции пекаря Седрика Вайвре оштрафовали на 3 тыс за отказ взять выходной.

41-летний мужчина якобы нарушил трудовое законодательство страны. Он держал открытой единую пекарню в городе Лусиньи-сюр-Барс, чтобы обслуживать туристов, передает со ссылкой на .

Жители города и мэр Кристиан Бранли встали на защиту пекаря.

"В туристической зоне важно, чтобы мы работали ежедневно в течение лета. Здесь нет ничего хуже, чем закрытые магазины", - сказал Бранли.

Вайвре еще предстоит оплатил штраф и надеется, что он будет снижен или отменен. Около 2500 человек подписали ходатайство в его поддержку.

"Вы должны иметь какой-то здравый смысл. Мы находимся в зоне, где не очень много конкурентов. Пусть люди работают, если посетители ожидают сервис", - сказал мэр города.

В 2015 году четырех других французских пекарей тоже оштрафовали за это. Их заведения были открыты семь дней в неделю.

26 февраля Шевченковский райсуд Львова оштрафовал военного комиссара Львовской области Александра Тищенко на 5,1 тыс. Грн за публикацию в Facebook более 15 тыс. Фамилий лиц, уклоняющихся от призыва.

После публикации списков "ухилянтив" страница военкомата в Facebook оказалась заблокированной. Сам Александр Тищенко после этого заявил, что военкомат восстановит страницу и снова опубликует списки призывников.

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