|Пекаря оштрафовали за отказ от выходного
|18.03.2018 03:30
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Франции пекаря Седрика Вайвре оштрафовали на 3 тыс за отказ взять выходной.
41-летний мужчина якобы нарушил трудовое законодательство страны. Он держал открытой единую пекарню в городе Лусиньи-сюр-Барс, чтобы обслуживать туристов, передает со ссылкой на .
Жители города и мэр Кристиан Бранли встали на защиту пекаря.
"В туристической зоне важно, чтобы мы работали ежедневно в течение лета. Здесь нет ничего хуже, чем закрытые магазины", - сказал Бранли.
Вайвре еще предстоит оплатил штраф и надеется, что он будет снижен или отменен. Около 2500 человек подписали ходатайство в его поддержку.
"Вы должны иметь какой-то здравый смысл. Мы находимся в зоне, где не очень много конкурентов. Пусть люди работают, если посетители ожидают сервис", - сказал мэр города.
В 2015 году четырех других французских пекарей тоже оштрафовали за это. Их заведения были открыты семь дней в неделю.
26 февраля Шевченковский райсуд Львова оштрафовал военного комиссара Львовской области Александра Тищенко на 5,1 тыс. Грн за публикацию в Facebook более 15 тыс. Фамилий лиц, уклоняющихся от призыва.
После публикации списков "ухилянтив" страница военкомата в Facebook оказалась заблокированной. Сам Александр Тищенко после этого заявил, что военкомат восстановит страницу и снова опубликует списки призывников.