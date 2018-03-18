|Создатель "Новичка" рассказал о противоядии
|18.03.2018 04:02
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Химик Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок", использованных при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказал о противоядии от вещества, передает со ссылкой на .
"Первая помощь это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека", сказал Мирзаянов в интервью BBC.
По его словам, Скрипалю и его дочери "скорее только, ввели, хотя и поздно, атропин или афин в вену и помогли", однако их организмы уже были необратимо повреждены к тому моменту.
Глава британского Борис Джонсон заявил, что приказ на применение "Новичка" против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог отдать лично . заявил, что именно президент России несет прямую ответственность за набег, а не Кремль в целом. Между тем министр Сергей ответил на заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Тот посоветовал России, вместо того, чтобы готовить ответ, "заткнуться и отойти".