Неполитические Сводки
- В России возмущены решением Украины о недопуске россиян на выборы
- Немецкие солдаты показали Украину времен Первой мировой войны
- Омбудсмен РФ обратилась в ООН с просьбой повлиять на Украину и разрешить россиянам голосовать 18 марта
- Хиллари Клинтон поскользнулась на лестнице и попала в больницу
- Под Киевом убили семейную пару пенсионеров
|Украина накрыл циклон со снегопадами, дождем и сильным ветром
|18.03.2018 04:24
|
Украину накрыл циклон с атмосферными фронтами, следовательно по всей территории будут осадки.
Сильный снег ожидается и уже идет на севере и западе страны. В течение дня осадки ослабеют.
Об этом сообщает в facebook синоптик Наталья Диденко, передает со ссылкой на .
"В центре - дождь и мокрый снег. На востоке - дождь преимущественно днем, на Харьковщине с мокрым снегом. На юге, а также в окрестностях Днепра и Кропивницкого, пойдет дождь. Днем в Одесской, Николаевской осадки прекратятся, но вечером опять начнутся", - прогнозирует Диденко
Также по всем областям Украины - сильный ветер.
В - зимние процессы: снегопады, сильный ветер, вьюга, похолодание до -6-7 градусов - влияние арктической воздушной массы. Днем в субботу осадки ослабеют, ветер и холод останутся.
Синоптик предупреждает о сильной гололедице и советует быть внимательными на дорогах.
Из-за снега и налипания мокрого снега сегодня через после срабатывания системы защиты линий электропередач в Волынской области без электричества остались 19 населенных пунктов.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлекли бригады облэнерго.
ДСНС предупредила также об осложнении погодных условий по Украине.
Сообщается также, что с 6:30 17 марта 2018 ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в город .
17 и 18 марта синоптики прогнозируют сильный дождь, ветер и мокрый снег с покровом до 25 см и снижением температуры до -16 С. Поэтому коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.
В субботу, 17 марта в Виннице будет идти сильный дождь и мокрый снег, кое-где будет гололед. Ожидается сильный снегопад до 10 см, а также порывистый ветер 15-22 м / с.