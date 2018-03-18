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|Хиллари Клинтон поскользнулась на лестнице и попала в больницу
|18.03.2018 05:12
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Бывшая кандидат в президенты Хиллари во время частного турне по Индии попала в больницу с травмой запястья.
Сотрудник клиники Goyal Hospital сообщил, что провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Об этом сообщает газета Times of India, передает со ссылкой на .
Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта.
По данным издания, 70-летняя Хиллари обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.
По информации врачей, повредила руку, поскользнувшись на лестнице.
Хиллари назвала Трампа самым опасным из всех американских президентов. В своем интервью в программе Four Seasons на австралийском телевидении объяснила, что Трамп опасен, потому что импульсивен, ему не хватает выдержки, он занимается только своим имиджем, а еще он мстителен.