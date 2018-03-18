Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова обратилась в , Совет Европы и с просьбой повлиять на украинские власти и обеспечить гражданам России на территории Украины голосование на выборах президента РФ, передает со ссылкой на .

"Настоятельно прошу вас вмешаться в эту ситуацию и побудить украинские власти обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны", отметила Москалькова, говорится на официальном сайте омбудсмена.

По ее словам, "возмутителен тот факт", что заявление о недопуске россиян к выборам президента России сделал министр внутренних дел Украины , который является "членом всех основных международных договоров и организаций по правам человека".

"Расцениваю эту позицию министра внутренних дел Украины как вопиющее нарушение норм международного права о праве на участие в выборах без ограничений, определенных Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и другими международными инструментами и декларациями", добавила Москалькова.

18 марта в дипучреждения для голосования будут допускать исключительно лиц с дипломатическим статусом. Для голосования граждан России - нет. Об этом министр внутренних дел сообщил временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине.

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