В 1918 году Украинская Народная Республика подписала Брест-Литовский мирный договор с Центральными державами Европы. На украинские земли двинулось объединенное немецко-австро-венгерское войско.

Для многих стран, в том числе и для Украины, начало ХХ в., стал бурным временем, передает со ссылкой на .

Историк Михаил доказывает, что сделка не предусматривала вступления армий Четверного союза в Украине - их пригласили на свою руку делегаты УНР. Затем протестировать уже было поздно.

Немецко-австрийские войска помогли изгнать из Украины большевистские отряды. Но 29 апреля 1918 они превратились из союзников на оккупантов, когда разогнали законную Центральную Раду.

Немецкие военные фотографировали людей, животных, города на память. Теперь, через 100 лет, можем посмотреть на тогдашний мир, который отразился в их фотографиях. Некоторые из снимков публикуются впервые.

С 19 февраля по 15 марта 1943 года между немецкими и советскими войсками шла битва за Харьков. Это было контрнаступление Вермахта на Восточном фронте. Схватки непосредственно за Харьков начались 4 марта. Через неделю немецкие войска близко подошли к городу.

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