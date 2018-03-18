Российский "" должен Украине, согласно различным судебным приговорам, 8,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире радио "Новое время", передает со ссылкой на .

" нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов", - сказал премьер-министр.

Кроме того, еще 6 млрд долларов российский монополист должен по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции.

Гройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.

"А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым", - добавил премьер.

По его словам, в данном случае есть только один вопрос - это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это вероятно благодаря международным процедурам.

Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом.

"Но наши действия принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", - заявил глава Кабмина.

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Российская компания "" заявила, что начинает процедуру расторжения контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. В "Нафтогазе" сообщили, что не получал никаких документов от россиян.

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