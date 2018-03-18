Канада выделит $4,65 млн на поддержку программ по подготовке Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, передает со ссылкой на .

Министр уточнила, что будет профинансирована закупка для армии оборудования для оказания первой помощи и обучение военных.

"Сегодня, чтобы помочь укрепить стойкость Украины, мы выделяем 4,65 миллиона долларов на поддержку подготовки Вооруженных сил Украины. Это финансирование обеспечит оборудование для оказания первой помощи и обучение военной полиции ", - заявила Фриланд.

Она добавила, что Канада безоговорочно поддерживает народ Украины и продолжит оказывать давлению на Россию.

"Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе через экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не будет соблюдать суверенитет Украины", - заявила глава Канады.

Правительство Канады предоставило дополнительный трехлетний грант в размере $1,45 млн в поддержку "Национального образовательного тура о Голодоморе". Проект, основанный в 2015 году Канадско-украинским фондом при финансовом содействии правительства Канады, включает "передвижной класс" - умышленно обустроенный автобус с интерактивным оборудованием, который путешествует по учреждениям образования Канады с целью донести правду о трагических событиях 1932-1933 гг. в Украине. За последние три года "передвижной класс" посетили свыше 25 000 канадцев, включая свыше 18 000 студентов и преподавателей.

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