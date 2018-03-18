В поезде "Хмельницкий-Лисичанск" убили 22-летнего офицера украинских войск.

Он возвращался из ротации назад в зону АТО, сообщается на Facebook странице города Полонное Хмельницкой области, передает со ссылкой на .

Погибшим оказался Максим Свинцицкий. Он был единственным ребенком в семье. Окончил школу на отлично и поступил в один из вузов . Через 2 месяца после окончания вуза поехал в зону АТО.

Служил в составе 44-ой Тернопольской бригады, 120 дней провел на передовой. Перед Новым годом отправился на ротацию в Тернополь. 15 марта вечером сел в поезд, а уже утром родителям позвонили и сообщили, что их сын погиб.

Прощание и похороны с Максимом Свинцицким назначены на 18 марта в Полонном.

15 марта во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

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