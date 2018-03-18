Узнайте свой гороскоп на 18 марта 2018. Знак месяца - Рыбы (19 февраля - 20 марта), предлагает со ссылкой на .

Овен

Гороскоп для Овнов на 18 марта говорит, у вас сегодня получится все, что запланировали. Вы будете принимать только правильные решения. Многие захотят услышать ваш совет в любовных и житейских делах, так что не промахнитесь.

Телец

Звезды говорят Тельцам, что 18 марта следует научиться не принимать события близко к сердцу. Относитесь ко всему проще, тем более к тем вещам, которые вы не в силах изменить. Уделите время домашним питомцам, чтобы предупредить болезнь, а не лечить ее.

Близнецы

Близнецам сегодня и в любой другой день не следует проявлять агрессию. Это может плохо сказаться на ваших отношениях с близкими. Не нужно злоупотреблять спиртными напитками.

Рак

Звезды говорят Ракам, что 18 марта настал день активных действий. Давно пришло время показать всем, кто ставит под сомнения ваши заслуги, кто здесь главный. ораторское искусство будет на самом высоком уровне, и этим стоит воспользоваться.

Лев

Астрологический прогноз для Львов на 18 марта - нужно гнать прочь дурные мысли. Проведите день с людьми, которые вами восхищаются. Помните, если вы упали на дно, то это лучший шанс оттолкнуться от него, чтобы подняться вверх.

Дева

Звезды 18 марта говорят Девам, что сегодня не торопитесь принимать важных решений. Лучше подумать несколько раз, прежде чем доводить дело до крайности. Забота родных убережет вас от негативной энергетики дня.

Весы

Гороскоп для Весов на 18 марта говорит, что вам нужно быть бдительными. Сегодня возможные потери и убытки. Отложите шопинг на другой день, если не хотите приобрести ерунду, от которой не будет толку.

Скорпион

Луна на 18 марта для Скорпионов говорит, что в этот день вам стоит поберечь силы. Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Хороший день, чтобы приобрести новые духи: запахом и стойкостью будете восторгаться и вы и окружающие.

Стрелец

Зодиак говорит Стрельцам, что 18 марта вам не стоит проводить время в одиночестве. Сегодня отличный день для знакомств. Выше нос, богиня, впереди новый яркий роман. Представители знака, которые в паре, почувствуют прилив сексуальной энергии и страсть к партнеру.

Козерог

Гороскоп для Козерогов готовит, что 18 марта вам нужно старательнее трудиться ради своей мечты. Появится реальная возможность узнать много нового и набирайтесь нужного опыта. Пойдут на пользу салонные процедуры: очищение, маски, массаж.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 18 марта говорит, что в этот день ни в коем случае не позвольте втянуть себя в спор. В любом разговоре сохраняйте спокойствие и нейтралитет. Вечер проведите дома с любимым человеком, можно посмотреть фильм.

Рыбы

Астропрогноз на 18 марта для Рыб говорит, что в этот день можно и нужно смело планировать дела. Грамотный расчет времени поможет вам сделать больше, чем вы рассчитываете. Вечером не откажите себе в бокале хорошего вина.

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