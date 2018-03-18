Здание посольства России в в воскресенье, в день выборов президента , усиленно охраняют правоохранители.

Как передает "", в настоящее время обстановка спокойная, передает .

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

:НПУ та НГУ забезпечують публічний порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установи країни-агресора.Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просимо дотримуватися законів — МВС України (@MVS_UA)

По состоянию на 8.30 возле ограждения, выставленного правоохранителями на Воздухофлотском проспекте возле посольства Росси, собралось около сотни активистов националистических движений. Молодые люди держат в руках флаги "", Национального корпуса, Правого сектора и организации С14. Также присутствует около 30 человек с символикой национальных дружин.

Собравшиеся пока никаких действий не принимают. В квартале присутствует большое количество правоохранителей. Также есть наблюдатели СММ .

дружин.



Из автомобиля с колонками звучит патриотическая музыка. Пикетчики выставили фотографии, на которых изображены действия в Грузии и Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира