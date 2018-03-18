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|Выборы Путина: посольство РФ в Киеве усиленно охраняют
|18.03.2018 11:02
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Здание посольства России в в воскресенье, в день выборов президента , усиленно охраняют правоохранители.
Как передает "", в настоящее время обстановка спокойная, передает .
Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.
По состоянию на 8.30 возле ограждения, выставленного
правоохранителями на Воздухофлотском проспекте возле посольства
Росси, собралось около сотни активистов националистических
движений. Молодые люди держат в руках флаги "", Национального
корпуса, Правого сектора и организации С14. Также присутствует
около 30 человек с символикой национальных дружин.
дружин.