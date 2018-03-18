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|Она не боится: Ольга Бузова побила известного рэпера
|18.03.2018 11:10
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Новая песня Ольги Бузовой оказалась на первой позиции в российском рейтинге iTunes через минуту после релиза. Об этом она написала в Instagram, передает со ссылкой на .
"Моя песня "Она не боится" побила мировой рекорд и встала на первое место за одну минуту. Вы понимаете, одна минута! Это счастье!", — говорится в сообщении.
По словам певицы, предыдущий рекорд принадлежал синглу исполнительницы Адель "Hello", который возглавил британский iTunes за 4 минуты. Сейчас второе место в российском рейтинге принадлежит казахскому рэперу Jah Khalib.
В комментариях поклонники Бузовой активно выражали восхищение ее талантами.
"Умничка! Рада за тебя. Делай дальше хиты! И будешь на первом месте всегда", - прокомментировали пользователи.
Однако некоторых задело сравнение артистки с британской звездой: "Ольга, а вы сами-то в это верите? Вы вообще слышали Адель? Ну, насколько оцениваете свой потенциал, учитывая, что она поет вживую, только честно?".
Ольга Бузова использует свой Instagram-аккаунт как основной канал связи с поклонниками. Посты бывшей участницы и ведущей телепроекта "Дом-2" нередко становятся объектом обсуждения в Сети. В последний год девушка сосредоточилась на карьере певицы, отчитываясь в соцсетях о каждом своем шаге.