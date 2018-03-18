Украина для России является испытательным полигоном, где враг испытывает новейшие виды вооружений. Также все больше увеличивается российское войска в оккупированном Крыму и близко украинско-российской границы.

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами, передает со ссылкой на .

"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевые испытания новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон", – говорится в сообщении на странице Полторака в Facebook.

Также он указал на еще одну опасность со стороны России. По его словам, в последнее время Москва увеличила присутствие своей армии близко границы с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму.

"Мы расцениваем, что главная цель этих действий – это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", – сказал министр.

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