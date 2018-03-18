Неполитические Сводки
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|Убила бы! Самые невыносимые мужские привычки, портящие все
|18.03.2018 12:06
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Мужчины, мы хорошо к вам относимся. Честно. Но некоторые ваши привычки доводят до сказа. Пожалуйста, не надо так, пишет со ссылкой на .
1. Напиваться в хлам
Вы вваливаетесь домой под утро, громко закрываете дверь, громко разуваетесь, громко идёте в туалет… Чёрт возьми, в такие моменты вы всё делаете громко, даже дышите. В следующий раз закончите выпивание на пару-тройку кружек раньше. Прийти навеселе — нормально, но надраться до состояния говорящей слизи — совсем другое дело.
2. Считать, что приготовление еды - женское занятие
Ребята, ну серьёзно, руки у вас на месте, мозги тоже. Да и плиту вам наверняка доводилось раньше видеть. Так почему вы считаете, что готовить должны только мы?
Хотя бы изредка вам под силу сделать что-нибудь самостоятельно. И да, вот сюрприз — для кулинарных подвигов нужны время и силы. Подумайте об этом на досуге, прежде чем каждый божий день отправлять нас к плите.
3. Пялится на других женщин
Мы не слепые, если что. И мы прекрасно замечаем, когда вы в очередной раз увлечённо разглядываете симпатичную официантку. Будьте любезны, делайте это не столь явно. Или хотя бы ненадолго отведите взгляд от её груди. Большое спасибо.
4. Говорить исключительно о себе
Некоторые мужчины так увлечены собственной персоной, что хочется отвесить им земной поклон, когда они удосуживаются поговорить о чём-то ещё. Чрезмерная любовь к себе и уверенность, что все мечтают узнать, как у вас дела, — так себе привычки.
5. Оставлять в раковине грязную посуду
О да, ваша спутница жизни просто без ума от тарелок с остатками трапезы и кружек, в которых киснут чайные пакетики. Ходят слухи, что если мужчина помоет посуду, ничего страшного с ним не произойдёт.
6. Не ходить с нами за продуктами
Говорите, что ненавидите шопинг? Не проблема, мы и сами дотащим домой тяжёлые пакеты. Только не удивляйтесь потом, что в этих пакетах нет вашей любимой еды.
7. Ковырять в носу
Не в носу, так в ухе или в зубах — приятнее этот процесс не становится. Ради только святого, занимайтесь подобными изысканиями наедине с собой. И добычей пупочного сбора тоже.
8. Оставлять волосы на мыле
Плевать, откуда они берутся. Можно как-нибудь так сделать, чтобы их там больше не было?