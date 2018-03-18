В сети появилась информация о расстреле человека в центре оккупированного террористами "ДНР" Донецка.

Соответствующее сообщение появилось на странице "Донецк 100 лет Октября" в , передает

Инцидент якобы произошел на площади имени Ленина.

"Центр Донецка. Кого-то расстреляли из автоматического оружия. Подробностей нет", - написано в сообщении.

"Люди писали об автоматах в центре Донецка, может это и было. И кто нам что скажет? Людей нет на улице. Гранату взорвали тогда на Текстиле, так захаработы писали это укровброс, а оказалось правдой. Утром уже зачистят все", - отмечается в заявлении.

Один из местных жителей сообщил, что примерно в 23:00 в центре города было слышно стрельбу из автоматов и вой сирен.





Центр Донецка. Площадь им.Ленина. Кого-то расстреляли из автоматического оружия. Подробностей нет. — ДОНЕЦК 100лет ОКТЯБРЯ (@Donbass_CCCP)

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