Внефракционный народный депутат Надежда Савченко продемонстрировала содержимое сумки, вытрусив на стол в прямом эфире.

Таким образом она отреагировала на вопрос ведущего, что у нее там находится. Это произошло в эфире телеканала "", передает

"Вещи, документы, мои личные вещи", - заявила нардеп, после чего вывалила на стол все, что у нее было в сумке.

Ведущие подтвердили, что оружия там нет, и посоветовали потихоньку собрать "бардак", который образовался на столе.

"Сегодня я не заходила в сессионный зал, сегодня я работала в комитете. Сегодня был правительственный час, но, так как вопросов к правительству очень много всегда, никогда не получаешь на них ответ на самом деле, я не заходила в сессионный зал. Я работала в комитетах над законом о нацбезопасности и обороне. Сегодня была создана и работала рабочая группа", - позже рассказала Савченко.















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