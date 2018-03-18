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|Украинская сборная завершила Паралимпиаду-2018 с 22 медалями (видео)
|18.03.2018 13:22
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За 9 дней XII Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали 22 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Об этом свидетельствуют на сайте соревнований, передает .
В последний день Паралимпиады лыжники Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова завоевали "золото" в микс-эстафете 4х2,5 км.
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