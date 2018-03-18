Стало известно об итогах расследования касательно махинаций с закупками двигателей для танков «Львовский бронетанковый завод». Так, детективы НАБУ раскрыли преступную схему, передаёт со ссылкой на .

Выяснилось, что «Львовский бронетанковый завод» выиграл конкурсные торги на поставку новых двигателей В-46-6 . По документам, «ЛБТЗ» приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил 40 двигателей, за что получил оплату в размере более 28 млн гривен.

Однако, по итогу в Вооруженные силы попали не новые двигатели от третьей фирмы.

«Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов. Договор был фиктивный, а двигатели — не новые. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины», — заявили в НАБУ.

Установлено, что руководство Львовского бронетанкового завода нанесло государству более 14 млн гривен ущерба.

Напомним, по этому делу в качестве подозреваемых проходят директор «ЛБТЗ» Роман Тымкив, его зам, начальник и глава одного из отделов Центрального бронетанкового управления .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира