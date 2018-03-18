Не секрет, что пешеходам очень редко достается от полиции за нарушение ПДД, чаще только они попадают под колеса машин, искалечив тем самым не только жизнь себе, но и водителям, передает .

И что самое страшное, люди не осознают своих ошибок даже если им на них указать.

Об одном таком случае рассказал в Сети журналист, руководитель проекта Владислав Антонов.

«Иду себе по Лукъяновке. Остановка Артем. Парень мылится перейти через поток машин. Окрикнул, попросил спуститься в переход. Нет, попер», — написал Антонов. Далее он выложил часть диалога с нарушителей, которого, однако, так и не удалось образумить. — «Я экономлю свое время» — Так сдохнешь же тут, дурак — «Сам ты идиот» — Водителю потом сидеть — «Та мне все равно» В подтверждение написанного также была опубликована видеозапись.

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