Французские ученые создали препарат алирокумаб, снижающий уровень "плохого" холестерина в крови и уменьшающий риск инсульта и инфаркта на 15 процентов.

Показано, что алирокумаб также значительно увеличивает продолжительность жизни, снижая риск преждевременной смерти, пишет со ссылкой на

Он относится к классу ингибиторов PCSK9, которые представляют собой моноклональные антитела, вызывающие атаку иммунной системы на специфический белок в печени, отвечающий за выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

У людей с высоким уровнем "плохого" холестерина риск преждевременной смерти снижался на 29 процентов после приема препарата в течение двух лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира