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|Создано новое лекарство, продлевающее жизнь
|18.03.2018 16:02
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Французские ученые создали препарат алирокумаб, снижающий уровень "плохого" холестерина в крови и уменьшающий риск инсульта и инфаркта на 15 процентов.
Показано, что алирокумаб также значительно увеличивает продолжительность жизни, снижая риск преждевременной смерти, пишет со ссылкой на
Он относится к классу ингибиторов PCSK9, которые представляют собой моноклональные антитела, вызывающие атаку иммунной системы на специфический белок в печени, отвечающий за выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
У людей с высоким уровнем "плохого" холестерина риск преждевременной смерти снижался на 29 процентов после приема препарата в течение двух лет.