Проект закона, который делает украинский язык обязательным для всех сфер жизни и вводит жесткие санкции за нарушение языковой политики в Украине, внес несогласие в коалицию, пишет со ссылкой на .

"Этот законопроект нужно читать... Я лично считаю, что в языковом вопросе мы должны очень тщательно балансировать: развивать государственный язык и обеспечивать уважение ко всем гражданам, в том числе и русскоговорящим, которых в нашей стране почти половина", - заявил "Обозревателю" заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Алексей .

В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин отметил, что часть будет настаивать на принятии их законопроекта о государственном языке в ближайшие две недели.

"Я бы не рисковал утверждать, что этот законопроект - спорный вопрос. Под ним поставили подпись 80 нардепов из разных фракций. Поэтому, если для это спорный вопрос, то пусть учит язык! Если для кого-то вообще в языковом вопросе есть спор, то пусть учат язык. Как раз время принять такой закон, который будет продолжением закона об образовании", - добавил он.

Со слов Лапина, в предложенном законе нет спорных норм.

"Госслужащие и сейчас должны предоставлять справку о знании украинского языка. А что касается чиновников за пределами Украины, которые должны представлять позицию страны, то я, например, никогда не видел, чтобы говорил на украинском, пребывая за пределами . Почему тогда некоторые наши политики переходят на русский?" - возмутился Лапин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира