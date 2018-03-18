Украинский актер, режиссер театра и кино, а также создатель легендарной ленты “Киборги” Ахтем Сеитаблаев сделал скандальное заявление о языковой проблеме в Украине

Так, в в интервью он подчеркнул, что Украина — двуязычная страна, передает .

Следовательно, по его мнению, нам важно понимать, что в ней живут разные люди, которых нельзя осуждать лишь за то, что они говорят по-русски.

В качестве примера Сеитаблаев приводит своего знакомого – настоящего патриота Украины Евгения Жукова (позывной Маршал). Жуков, по его словам, был капитаном 79-й аэромобильной бригады, а сейчас возглавляет патрульную полицию Украины.

“И всем тем, кто делает упреки — мол, ты не патриот, потому что не разговариваешь на украинском языке, мне хочется сказать: ну, так поднимите свою задницу, если вы хорошо разговариваете, пойдите туда и скажите Евгению Жукову: не надо меня защищать, потому что ты не разговариваешь на украинском языке, давай я вместо тебя погибну. Никто же этого не делает”, — говорит Сеитаблаев.

Также Ахтем Сеитаблаев развенчал миф о том, что "крымские татары хотят отгрызть Крым и убежать с ним в Турцию".

По его словам, эти страхи - родом из СССР. Такое заявление он сделал

"Нам только страхи продуцировали: мол, крымские татары хотят отгрызть Крым и убежать с ним в Турцию, на востоке страны живут исключительно маргиналы, на Закарпатье – сепаратисты, а в Сумской области – только русскоязычные, которые только и смотрят в сторону России", - сказал он.

По его словам, культура должна быть хедлайнером в том, что все политики называют объединением, сшиванием страны.

"Почему-то Вакарчука и его украинские песни слушают везде – и в Крыму слушают, полные стадионы были, и даже в России. Но мы движемся вперед, и нынешнее положение вещей дает мне уверенность в будущем – к сожалению, из-за войны, но, видимо, так должно было случиться", - объяснил Сеитаблаев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира