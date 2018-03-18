Неполитические Сводки
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|На Луганщине шахтеры не могут подняться на поверхность из-за обесточивания
|18.03.2018 18:12
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На Луганщине более 170 шахтеров остались под землей
из-за обесточивания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по
вопросам временно оккупированных территорий.
Отмечается, что на шахте "Карбонит" - 93 человека остались под землей на шахте "Золотое" - 83 человека. Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2 часов,передает со ссылкой на .