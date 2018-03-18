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На Луганщине шахтеры не могут подняться на поверхность из-за обесточивания
18.03.2018 18:12
На Луганщине шахтеры не могут подняться на поверхность из-за обесточивания По теме:

На Луганщине более 170 шахтеров остались под землей из-за обесточивания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"В Луганской области по информации ЛЭО, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где шахтах Золотое и Карбонит 176 человек заблокированы. Ремонтные работы проводятся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на шахте "Карбонит" - 93 человека остались под землей на шахте "Золотое" - 83 человека. Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2 часов,передает со ссылкой на .







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