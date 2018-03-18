Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым.

Исследования проводили Британские ученые,передает со ссылкой на .

Ученые опросили 5 тыс. человек из Великобритании, , Новой Зеландии и Австралии. Данные исследования говорят, что самыми счастливыми являются бизнесмены, люди которые занимались частной предпринимательской деятельностью.

Ученые объяснили, что жизнь бизнесменов связано с более высоким уровнем стресса и нестабильным доходом, однако они не работают на работодателя и следовательно счастливы. Ученые также выяснили, что бизнесмены более успешные в своей деятельности и получают больше удовольствия от своей профессии, чем наемные работники. Кроме того, частным предпринимателям легче реализовывать свои идеи, ведь они никому не подчиняются и могут развиваться в лично выбранном направлении.

"Частные предприниматели ценят свою автономию. У них есть свобода. Для инноваций, выражение своих мыслей и реализации своих идей. Они постоянно получают опыт, а также могут сами управлять своим временем и не тратить на работу столько времени, сколько тратят люди, которые работают на кого-то ", - сказал Питер Уоррен из Шеффилдского университета, один из авторов исследования.

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