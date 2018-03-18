Неполитические Сводки
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|Погода на понедельник: циклон уйдет прочь, приближается следующий
|18.03.2018 18:59
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В понедельник, 19 марта, циклон практически перестанет
влиять на погоду А. 20-го марта к Украине приблизится очередной
циклон с юга Европы. Ситуация осложнится, снегопады, дожди и
сильный ветер,передает со ссылкой на .
Ближайшей ночью ожидается -8 ... -14 градусов, завтра днем -2
... -8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2
... -5 тепла, в Крыму + 9 ... + 15 градусов. На дорогах будет
скользко.