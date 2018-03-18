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|Авария на шахте: люди не могут подняться на поверхность
|18.03.2018 19:15
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На Луганщине более 170 шахтеров остались под землей
из-за обесточивания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по
вопросам временно оккупированных территорий,передает со ссылкой на
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Отмечается, что на шахте "Карбонит" - 93 человека остались под землей на шахте "Золотое" - 83 человека. Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2 часов.