Белорусский телеканал ОНТ после протестов в сети заменил показ российского пропагандистского фильма "Крым" Алексея Пиманова на старую советскую комедию.

Протест устроили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры. Назвали ленту "Крыма" такой, которая подделывает историю аннексии полуострова.

Как передает со ссылкой на ., сначала показ фильма был анонсирован на 23:50 17 марта.

Ленту заменили другой без объяснений.

В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска. После того как посольство Украины выслало ноту протеста в Беларуси, прокат был отменен.

В 2017 году Государственное агентство по вопросам кино запретило показ 22 российских фильмов в украинских кинотеатрах. Несмотря на это, 6 российских фильмов получили согласие на прокат в кинотеатрах Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира