160 лет назад в Париже родился изобретатель Рудольф Дизель. Он создал двигатель с высоким коэффициентом полезного действия. Финансировал католические лотереи, открыл предприятие, которое специализируется на строительстве электропоездов, продавал и покупал заводы, фирмы.

Gazeta.ua собрала самые интересные моменты из биографии инженера,передает со ссылкой на .

1. Первый построен Дизелем двигатель взорвался. Ученый попал в больницу, где пробыл несколько месяцев, и получил проблемы со зрением.

2. После смерти у инженера нашли бумаги, в которых говорилось о какой-то компенсации в сумме 20 тыс. Марок для Отто Келлера, Эмиля Капотайна и Юлиуса Зонляйна за 1898 год. Три немецких инженера подали жалобу на него за нарушение их собственных патентов "принципов конструкции двигателя внутреннего сгорания с автоматическим зажиганием". Но до судебных разбирательств дело не дошло.

3. Дизель построил особняк, который стоил 900 тыс. марок. Содержание дома обходилось ежегодно в 90 тыс.

4. Закончив обучение в школе позже других, потому что заразился брюшным тифом.

5. Перед смертью превратился в подозрительную и нервную личность. Жена даже отвела его к психиатру.

6. В 1953 году немецкая ассоциация изобретателей основала Золотую медаль Рудольфа Дизеля. Ее вручают за изобретения, которые сделали значительный вклад в развитие экономики и предпринимательства.

7. Рудольф Дизель в сентября 1913 года исчез. До сих пор это считается одной из самых интригующих тайн ХХ века. Изобретатель поднялся на борт парома "Дрезден", следовавший из Антверпена в Лондон, после чего скрылся. Утром его начали искать, выломали дверь каюты, выяснилось, что Дизель вынул из чемодана пижаму и разложил ее на кровати. Он вытащил из кармана часы, завел его и повесил на стену рядом с кроватью. Дальнейшие опросы показали, что никто в ту ночь не видел, чтобы изобретатель выходил из своей каюты. Иллюминатор тоже был закрыт.

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