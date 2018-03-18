В Николаеве 18 марта в собственной квартире покончил с собой летчик-герой АТО 29-летний Владислав Волошин. Выстрелил себе в грудь с боевого пистолета.

Последние несколько месяцев он руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт", передает со ссылкой на .

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела милиции. Пострадавший был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Владислав Волошин - прежний пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав часто наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а только сделал 33 боевых вылета.

После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 его самолет сбили. Владислав катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям .

Именно Владислава Волошина российские власти ложно обвиняла в атаке на малазийский "Боинг", сбитый над Донбассом. Хотя эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины. Владислав завершил договор в этом году, уволился в январе. Награжден орденом "За мужество" III степени.

Украинский военный застрелился в поезде "Мариуполь - Львов". 43-летний воин ​​АТО выстрелил себе в висок, когда поезд остановился на станции Запорожье-I. В 21:15 его доставили в Запорожскую больницу, где мужчина скончался. Перед тем, как застрелиться, воин ​​разговаривал по телефону. Его собратья, которые ехали в одном купе, вышли, чтобы не мешать. За несколько минут услышали выстрел. Проводница рассказала, что мужчины не употребляли спиртного и не ссорились между собой.

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