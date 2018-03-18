Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в смт. Козин, Обуховского р-на на Киевщине Устроили акцию, в ходе которой критикуют его деятельность и требуют его отставки,передает со ссылкой на .

Митингующие выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене.

Кроме претензий к президенту участники мероприятия выражают недовольство работой главы Арсена Авакова и генпрокурора Юрия .

Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины.

"Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования ... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться", - говорят участники.

На подъезде к дому Порошенко колонне пришлось остановиться. Ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком.

У дома президента находится около 150-200 митингующих.

В Музейном переулке полиция заблокировала авто участника акции "Движения новых сил", который планировал выехать автопробегом в имение президента Петра Порошенко в смт.Козин. Правоохранители перекрыли выезд из переулка в направлении Европейской площади.

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