Неполитические Сводки
|Рабочий убил женщину, чтобы отобрать пенсию
|18.03.2018 21:40
|
На Харьковщине полицейские задержали 31-летнего мужчину за убийство 68-летней пенсионерки.
Сообщение о преступлении поступило 17 марта от жительницы села Феськи в Золочевском районе Харьковской области. Женщина заявила о том, что обнаружила на соседнем дворе тело хозяйки дома. Полицейские разоблачили в совершении преступления 31-летнего ранее судимого местного жителя,передает со ссылкой на .Мужчина признался в содеянном и рассказал, что несколько дней помогал 68-летней пенсионерке расчистить двор от снега. Однажды он увидел, как почтальон принес пенсию старушке, сообщили в полиции.
Злоумышленник решил отобрать у женщины деньги. Он напал на пенсионерку с ножом, но и выбила из его рук оружие. Тогда мужчина схватил лопату и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник забрал деньги i убежал.Полицейские изъяли вещественные доказательства. Мужчина задержан. По факту умышленного убийства и разбоя открыто уголовное производство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.