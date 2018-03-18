На Харьковщине полицейские задержали 31-летнего мужчину за убийство 68-летней пенсионерки.

Сообщение о преступлении поступило 17 марта от жительницы села Феськи в Золочевском районе Харьковской области. Женщина заявила о том, что обнаружила на соседнем дворе тело хозяйки дома. Полицейские разоблачили в совершении преступления 31-летнего ранее судимого местного жителя,передает со ссылкой на .

Злоумышленник решил отобрать у женщины деньги. Он напал на пенсионерку с ножом, но и выбила из его рук оружие. Тогда мужчина схватил лопату и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник забрал деньги i убежал.

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