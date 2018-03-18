В Одессе во время обысков у представителей преступной группировки правоохранители изъяли пулемет, автоматы, гранаты и тротиловые шашки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области,передает со ссылкой на .

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения человека, грабежей и вымогательства, совершенных организованной группой. Во время санкционированных обысков сотрудники прокуратуры вместе с сотрудниками Департамента уголовного розыска НПУ и следователями ГУНП в Одесской области по местам проживания причастных лиц обнаружили и изъяли целый запас оружия и наркотики", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, у злоумышленников изъяли пулемет "Горюнова", пакеты с патронами различных калибров, автомат АКС 5,45 и магазины от автомата с почти 80 патронами, пистолеты, штык-ножи, три гранаты, тротиловую шашку и прочее.

В рамках расследования правоохранители задержали и уже сообщили о подозрении четырем иностранцам. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержанию других участников преступной группировки.

Полицейские пресекли деятельность преступной группы из 4 человек, которая последние 5 лет грабила ювелирные магазины и банковские терминалы на территории всей Украины.

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