Полиция не вмешивалась в действия митингующих, когда они во время акции на Майдане Независимости начали разбирать конструкции, правоохранители лишь фиксировали правонарушения.

Об этом сообщил руководитель полиции Андрей Кришенко, передает Нацполиция Украины.

По его словам, полиция не хотела спровоцировать столкновения, следовательно не препятствовала действиям активистов,передает со ссылкой на .

"За призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка ", - сказал руководитель полиции.

Однако, Андрей Кришенко подчеркнул, что акция в центре прошла без грубых нарушений правопорядка.

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. К управлению полиции доставили двух активных участников", - сообщил очильник он.

Инцидент с демонтаж конструкций правоохранители зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту преступления.

После митинга в центре столицы, активисты поехали к дому Петра Порошенка в пгт. Козин. Митингующие выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене.

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