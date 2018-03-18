После ухода президента Российской Федерации Владимира Путина от власти страна со временем "перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую", не сможет жить, если Украина вступит в ,передает со ссылкой на .

К 2024 году нынешний российский руководитель остается у власти, а если говорить о долгосрочных отношениях между украинским государством и , то они постепенно будут восстановлены, рассказал российский журналист Леонид Радзиховский на чате в "Главреде".

"Нерешенная крымская проблема (с точки зрения Украины, это - проблема, с точки зрения России, здесь и проблем никаких нет, так что Крым -" часть России "- Gazeta.ua) для Украины останется. К 2024 году Путин остается у власти. А если говорить о долгосрочных отношениях между Украиной и Россией, то, думаю, постепенно они будут восстановлены, как между Россией и Грузией", - отметил собеседник.

По его словам, Крым никогда не отдаст, как Абхазия и Южная Осетия не вернулись в состав Грузии.

"Это своего рода зафиксирован конфликт, который выносят за скобки. Крым Россия не отдаст, а Донбасс, думаю, так или иначе вернется в Украину. Экономические отношения. Они и сейчас есть, они никуда не делись. Но, видимо, постепенно они будут расширяться при нормализации отношений. Так же как и гуманитарные отношения, которые и сейчас - миллионы жителей Украины и сейчас работают в России", - подчеркнул журналист.

Европейский Союз не признает проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыму. последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил представитель ЕС при Жоао Вале де Алмейда, передает Интерфакс-Украина.

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