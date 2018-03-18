В селе Залужаны Городокского района Львовской области в поле нашли тело мужчины. По предварительным данным он замерз. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ,передает со ссылкой на .

"Тело мужчины нашли в селе Залужаны. Установлено, что мужчине 34 года. Предполагаемая причина смерти - переохлаждение", - сообщили в департаменте.

В период сильных морозов в было зафиксировано 7 случаев обморожения и 9 случаев переохлаждения, все они произошли со взрослыми.

На Полтавщине зафиксирован случай смерти от переохлаждения. Случился он в пригороде Кременчуга. У дороги обнаружили тело 55-летнего мужчины, который был без признаков жизни. На место происшествия прибыли работники скорой медицинской помощи и констатировали смерть от переохлаждения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вот и присел или прилег у столба линий электропередач.

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